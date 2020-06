60 Jahre sind Amalie und Erwin Grüneschild verheiratet : Diamantene Hochzeit

Erkrath Der in Erkrath-Hochdahl lebende Künstler Erwin Grüneschild beschenkte die Stadt schon vor Jahren mit 17 Bronzeplatten zur Hochdahler Geschichte. Mit seiner Ehefrau Amalie feiert er jetzt Diamanthochzeit.

Am 24. Juni 1960 gaben sich Amalie und Erwin Grüneschild in Düsseldorf das Ja-Wort. 2020 feiern sie nun nach 60 Jahren Ehe ihre Diamantene Hochzeit. Kennen und lieben gelernt hat sich das Paar in einem Tanzlokal, ein halbes Jahr später waren sie verheiratet. Seit mehr als 40 Jahren leben die gebürtigen Rheinländer nun schon in Erkrath und haben im Stadtteil Hochdahl eine neue Heimat gefunden. Für Ehemann Erwin war Erkrath schon immer ein beliebtes Ausflugsziel. Hier konnte er als Jugendlicher in der Natur und dem damaligen Freibad entspannen. Der gelernte Schaufenstergestalter ist zudem leidenschaftlicher Künstler. Als talentierter Maler hat er nicht nur an mehreren Kunstausstellungen mitgewirkt, sondern mit seinen Skizzen auch die 17 Bronzedenkmäler zur Hochdahler Geschichte auf dem Hochdahler Markt gestaltet. Ehefrau Amalie war als gelernte Einzelhandelskauffrau jahrelang Filialleiterin in einem Betrieb in Hilden. Zurück blickt das Paar gerne auf die zahlreichen gemeinsamen Wanderungen und Fahrradtouren. Heute verbringen die beiden am liebsten Zeit mit ihren acht Enkeln und sechs Urenkeln. Regina Wedding, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Erkrath, gratulierte den Jubilaren herzlich zum besonderen Hochzeitstag und überreichte neben einem bunten Blumenstrauß auch regionale Präsente.