Auf dem Weg zu Parookaville entdeckt : Feuerwehr fängt verletzten Bussard in Weeze ein

Der Vogel war schwer verletzt. Foto: ja/Feuerwehrwehr Weeze

Weeze Zwei junge Frauen, die eigentlich auf dem Weg zur Miniaturausgabe von Parookaville waren, hatten den Vogel entdeckt und Hilfe gerufen.

Dem Parookaville-Festival verdankt ein Bussard vielleicht sein Leben. Das Tier taumelte nämlich am Samstag gegen 18.30 Uhr verletzt in der Nähe der Kervenheimer Straße hilflos über ein Feld. In diesem Moment kamen zwei junge Frauen mit ihrem Wagen vorbei. Sie waren auf dem Weg zum Airport. Dort wollten sie schauen, ob sie etwas von der Miniatur-Ausgabe von Parookaville mitbekommen.

Doch als sie das verletzte Tier an der Straße sahen, stoppten sie sofort ihr Auto und riefen die Leitstelle an, berichtet Dominik Behet, Sprecher der Feuerwehr Weeze. Die Polizei alarmierte die Feuerwehr, die mit einem Wagen zur Kervenheimer Straße ausrückte.

Dort warteten immer noch die beiden Frauen, die den Bussard nicht aus den Augen gelassen hatten und ganz überrascht waren, dass jetzt die Feuerwehr mit einem Fahrzeug auftauchte. „Die beiden haben sich vorbildlich verhalten, sie blieben immer auf Distanz, um das Tier nicht auszuschrecken. Aber gleichzeitig passten sie auf, damit sie den Vogel nicht aus den Augen verlieren“, berichtet Behet.

Jan van Heek gelang es schließlich, den Bussard mit seiner Jacke einzufangen. Foto: ja/Feuerwehrwehr Weeze

Die acht Feuerwehrleute versuchten vorsichtig, den verletzten Vogel einzufangen, was gar nicht so einfach war. Schließlich versteckte sich der Bussard in einem Busch, wo es Jan van Heek gelang, seine Feuerwehr-Jacke über das Tier zu werfen. „Das ist schon ein beeindruckendes Tier, da hast du gehörigen Respekt vor“, sagte er danach.

Eine Anwohnerin hatte einen Karton mit Stroh gebracht, in den die Feuerwehrleute des Vogel setzten. „Der Karton hatte ein Loch und dadurch hat uns der Bussart die ganze Zeit beobachtet, das war schon irgendwie gruselig“, berichtet Dominik Behet.

Die Feuerwehrleute brachten den Vogel zur Wildtier- und Greifvogel-Auffangstation, die nur wenige Kilometer weiter am Tierpark in Weeze liegt. Dort wird der Bussard wieder aufgepäppelt. „Wir haben am Sonntag die Auskunft bekommen, dass er einen gebrochenen Flügel hat“, berichtet der Feuerwehrsprecher. Die Verletzung wird jetzt versorgt, die Aussichten seien gut, dass der Vogel später wieder ausgewildert werden kann. Vermutlich wird er dann ein großer Parookaville-Fan sein.