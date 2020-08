Neues Schuljahr in Kevelaer : Neue Fünftklässler an Gesamtschule begrüßt

Kevelaer Auch an der Gesamtschule sind die neuen Schüler in das Schuljahr gestartet. Wegen Corona fand die Begrüßung diesmal im Hülsparkstadion statt.

Jetzt gibt es auch an der Gesamtschule neue Fünftklässler. Unter corona-konformen Bedingungen begrüßte Schulleiter Christoph Feldmann die sechs Klassen sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigte in drei Durchgängen im Hülsparkstadion, wo ein ökumenischer Wortgottesdienst unter Leitung der Kirchenvertreter Karin Dembek und Bastian Rütten den Auftakt der Einschulungsfeier bildete. „Unsere Schule – ein Haus aus bunten Steinen“ – der Leitgedanke des Wortgottesdienstes stehe zweifelsohne sinnbildlich für die Arbeit der Gesamtschule, für die das Zusammenspiel vieler unterschiedlicher Begabungen prägend ist.

Sowohl die Vertreterin der Schulpflegschaft Mehpap Grandt wie auch die Vorsitzende des Fördervereins Birgitt Höhn stellten ihre Arbeit vor, bevor die jüngst in die Funktion eingeführte Abteilungsleitung I, Belgin Gür, das Wort an die aufgeregten Mädchen und Jungen richtete und das gemeinsame Lernen mit- und voneinander in den kommenden Jahren in den Fokus rückte.