Bürgermeisterbewerber in Weeze unterwegs : Kandidat Georg Koenen verteilt „Extrablatt“ zur Wahl

Weeze Der Bürgermeisterkandidat hat eine eigene Zeitung zur Kommunalwahl herausgebracht. Er will dadurch die Bürger zur Diskussion anregen.

Der Kommunalwahlkampf geht in die „heiße Phase“ und so erhalten die Weezer und Wember in diesen Tagen noch einmal ein „Extrablatt“ vom unabhängigen Bürgermeisterkandidaten Georg Koenen. „Wir wollen mit dieser Zeitung wirklich jede Bürgerin und jeden Bürger erreichen und mein Angebot vorstellen“, so Koenen. „Wir hoffen, auf diesem Wege möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass sich wählen und mitmachen in der Demokratie lohnt. Und natürlich freue ich mich, wenn dadurch die Unterstützung für mich wächst.“