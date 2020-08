Guido Gleißner besucht Sportanlage : CDU-Bürgermeisterkandidat lobt Arbeit des TSV Weeze

WEEZE CDU-Bürgermeisterkandidat Guido Gleißner besuchte zusammen mit Ulrich Francken die Sportanlage des TSV Weeze. Der Verein leiste sehr gute Arbeit, hieß es.

Die CDU ist überzeugt: Der TSV Weeze leistet hervorragende Arbeit im sportlichen Bereich, in der Betreuung Hunderter Jugendlicher. Seit 2008 bewirtschaftet der TSV Weeze die Sportanlagen an der B 9 selbst. Hierzu zahlt die Gemeinde einen Aufwandsersatz, der in den letzten Jahren trotz steigender Kosten nie erhöht wurde. Durch den Förderverein des TSV konnten viele Maßnahmen und Projekte umgesetzt werden. So wurden die Kosten für die Gemeinde stark begrenzt. Beim Besuch überzeugten sich Gudio Gleißner, Bürgermeisterkandidat der CDU, und Ulrich Francken, der für den Klever Kreistag kandidiert, auf der Vereinsanlage vom guten Zustand der Anlage, die dennoch weiterentwickelt werden soll.