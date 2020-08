Kreis Kleve : Polizei kontrolliert auf beliebten Motorrad-Strecken

Kreis Kleve Am Sonntag kontrollierte die Polizei den Verkehr auf verschiedenen beliebten Motorradstrecken im Kreis Kleve. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Geschwindigkeitsüberwachung.

Am Sonntag kontrollierte die Polizei den Verkehr auf verschiedenen beliebten Motorradstrecken im Kreis Kleve. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Geschwindigkeitsüberwachung. Unter anderem wurde in Weeze auf der Landstraße L 77 in Höhe des Denkmals für die Boxteler Bahn, an der Einmündung Kalbeck gemessen. An dieser Stelle verunglückten im August 2019 ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Kevelaer und seine 23-jährige Sozia aus Alpen tödlich, als ihnen ein Ackerschlepperfahrer mit zwei strohbeladenen Anhängern die Vorfahrt nahm. Bei der aktuellen Kontrollaktion wurden erfreulicherweise an dieser Stelle keine gravierenden Verstöße festgestellt.