Jugendliche Täter in Weeze : Pfosten auf die A 57 geworfen

Die Polizei stellte die beiden jungen Täter. Foto: dpa/Friso Gentsch

Weeze Zwei Jugendliche haben am Sonntag Leitpfosten auf die Autobahn 57 geworfen. Wie die Polizei am Montag weiter meldete, sah eine Zeugin gegen 17 Uhr, wie die Jugendlichen die Pfähle von einer Autobahnbrücke an der Uedemer Straße hinunter warfen.

