Gastronomie in Kevelaer : 75 Gäste beim „Quiz im Löwen“

Schnell hatten die Besucher die Räume mit Leben, Lachen und Geselligkeit gefüllt. Foto: Norbert Prümen

Kevelaer Das beliebte Kneipenquiz im „Goldenen Löwen“ fand zum ersten Mal nach der Corona-Pause wieder in den Räumlichkeiten des Kevelaerer Traditionshauses statt. Das Hygienekonzept war vom Ordnungsamt genehmigt worden.

Nach zwei „Wir-bleiben-zu-Hause“-Specials während des Corona-Lockdowns war das beliebte Kevelaerer Kneipenquiz „Quiz im Löwen“ am Wochenende zurückgekehrt in die Räumlichkeiten des Hotels „Zum Goldenen Löwen“. Ein Hygienekonzept, das auf ein Viertel der gewohnten Besucherzahl verzichtete, war vom Ordnungsamt der Wallfahrtsstadt genehmigt worden. So konnten insgesamt 75 Gäste in geselliger Runde rätseln. Mit Händedesinfektion am Eingang und Maskenpflicht auf dem Weg zum Tisch wurden weitere Infektionsschutzregeln beachtet. Alle Gäste mussten ihre Namen und Adressen auf bereitliegenden Formularen eintragen.

„Wir haben das nicht auf die leichte Schulter genommen und uns viele Gedanken gemacht“, so die Veranstalter Dirk Winkels und Stefan Spittmann. Um den Hygieneabstand einzuhalten, wurden fünf Tische weniger als sonst bereitgestellt. Damit die Gäste am Tisch sitzen bleiben konnten, wurden Fingerfood und Knabberzeug statt am Buffet direkt am Tisch serviert. „Die angemeldeten Teams kommen meist aus einer Familie oder einem Freundeskreis, der generell öfter Kontakt miteinander hat“, erklärte Winkels. Wichtiger sei daher der Abstand zwischen den Tischen.

Info So geht es weiter mit dem Kneipen-Quiz Termine 2./3. Oktober, 18./19. Dezember, 15./16. Januar 2021. Teilnahme Sie ist nur möglich nach Anmeldung über quizimloewen@gmail.com oder auf der Facebook-Seite.

Der erste Abend unter Corona-Bedingungen war für die beiden Quiz-Moderatoren sowie für Hotelinhaberin Irmgard Baers und ihr Team ein besonderer. „Ein bisschen Nervenkitzel ist schon dabei“, gab Spittmann kurz vor Beginn der Veranstaltung zu, während die Gäste die Räume mit Leben, Lachen und Geselligkeit füllten. „Ich gebe zu, ich bin angespannt, denn es ist doch recht voll, das ist ungewohnt“, sagte Besucherin Christina te Kaat, die mit ihrer Familie an einem Tisch saß. Entspannter gab sich Dietmar Säde am gleichen Tisch: „Das Risiko ist nicht größer als anderswo.“ Ein Vierer-Team, das zu den Stammgästen des „Quiz im Löwen“ gehört, war mit den Hygienemaßnahmen des Abends voll einverstanden. „Wir fühlen uns hier sicher, sonst wären wir nicht gekommen“, brachte Volker Wassen es für die Gruppe auf den Punkt. Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler, ebenfalls Stammgast beim Quiz, fand es gut, dass weniger Gäste als sonst im Raum waren. „Es ist mehr Platz, und hier ist keine Umluftanlage, was wichtig ist“, sagte er.

Vieles war anders, ganz wie immer war allerdings die schwungvolle Moderation durch Dirk Winkels und Stefan Spittmann. Und die gute Laune unter den Gästen war deutlich zu spüren. Die Teams gaben sich fröhliche Namen wie die „Quizkens“, „We are Family“ oder „Schwarmintelligenz“. Insgesamt 48 Fragen verteilt auf die sechs Kategorien „Sommer“, „Zeit“, „Löwen“, „Sortieren“, „Südamerika“ und „Süßes“ galt es zu beantworten. Da war einiges Knifflige dabei, zum Beispiel sollten verschiedene Löwen-Embleme zugeordnet werden. Und das Sternbild des Löwen zu erkennen, war schon Spezialwissen für Astro-Fans. „Wir denken uns die Fragen alle selbst aus, denn wir haben ja selber Spaß daran“, so die beiden Macher. Wichtig ist ihnen, dass alle Altersstufen und Schwierigkeitsgrade abgedeckt werden. Viele Wochen säßen sie daher zusammen, um einen solchen Quizabend vorzubereiten.

Die Teilnahme ist kostenlos, das Essen wird gesponsert von Edeka Brüggemeier, nur die Getränke müssen die Gäste bezahlen. Preise für die Gewinnerteams gibt es von Edeka Brüggemeier, Sporthaus Dorenkamp und der Stadt Kevelaer. „Wir stellen immer ein Sparschwein auf, wem es gefallen hat, der gibt etwas. Dieses Geld spenden wir jeweils an eine gemeinnützige Organisation“, erklärt Winkels.