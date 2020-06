Für mehr Radelspaß in Kevelaer : Fahrradclub kritisiert die neuen Verbotsschilder am Gradierwerk

Fahrradclub kritisiert die neuen Verbotsschilder am Gradierwerk

Für mehr Radelspaß in Kevelaer

Der Hügel rechts am Gradierwerk ist jetzt mit Flatterband abgesperrt, weil er als BMX-Strecke genutzt wurde. Das sei doch nicht schlimm, meint der ADFC. Foto: Latzel

Kevelaer Der ADFC ist gar nicht begeistert davon, dass Teile des Geländes auf der Hüls für Radler gesperrt wurden. Die Reaktion der Stadt mache einen „unbeholfenen Eindruck“, lautet die Kritik.

Gar nicht begeistert ist der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) von den vielen neuen Verbotsschildern am Gradierwerk, mit denen Besucher davon abgehalten werden sollen, mit dem Rad bis vor die Anlage zu fahren. „Die Reaktion der Verwaltung in der Wallfahrtsstadt erzeugt einen etwas unbeholfenen Eindruck in der Weise, wie vermeintlich unerwünschte Verhaltensweisen kanalisiert werden sollen“, schreibt der ADFC-Kreisverbandsvorsitzende Eckehard Lüdke, der selbst aus Kevelaer kommt. Natürlich sollten und müssten verschiedenartige und legitime Bedürfnisse geregelt und geschützt werden. Auch die Verhaltensweisen von Fahrradfahrern gehörten dazu. Aber: „Das simple Aufhängen im Tonfall energischer Schildchen im Bereich des Gradierwerkes sowie das Positionieren von Absperrgittern können nun wirklich nicht als ernstzunehmende Lösung angesehen werden“, meint er.