Stars legen in Weeze für Live-Streams auf : Parookaville-Trostpflaster mit Felix Jaehn

WEEZE Das große Festival fällt aus, doch so ganz brauchen die Fans auf den Parookaville-Sound nicht zu verzichten. Verschiedene Stars werden live in Weeze auflegen, die Show wird aufgenommen und im Internet übertragen.

Der Clou dabei: Die Künstler sind wirklich in Weeze vor Ort. Hier werden die Organisatoren für den entsprechenden Rahmen sorgen, in dem die DJs dann ihre Musik präsentieren. Am Freitag wird Felix Jaehn als Highlight in einer exklusiven Pro-Sieben-Live-Show auftreten. Der deutsche DJ ist längst ein Megastar und inzwischen Dauergast in Weeze. Mehrfach ist er hier aufgetreten und hat erst im vergangenen Jahr noch einmal betont, dass Parookaville sein Lieblingsfestival sei.