Rückzug in Kevelaer : Willi Gerats gibt Ratsmandat zurück

Rückzug in Kevelaer

Willi Gerats (l.) mit Jan Itrich, der für ihn in den Rat nachrückt. Foto: Jan Itrich/ FDP Kevelaer/Jan Itrich/FDP Kevelaer

Kevelaer Willi Gerats hat durch seine pointierten Aussagen manche Sitzung geprägt, jetzt hat der FDP-Politiker den Rat verlassen.

Fast zehn Jahre war Willi Gerats für die FDP im Rat der Stadt Kevelaer und hat sich dabei engagiert in viele Diskussionen eingebracht. Jetzt hat er sein Mandat niedergelegt. Aus „persönlichen Gründen“, wie er sagt. Auslösender Punkt sei zum Schluss die Debatte über die Neugestaltung des Peter-Plümpe-Platzes gewesen. Hier hatte sich vor allem Gerats ein anderes Vorgehen gewünscht. Er sei auch für eine Umgestaltung, kritisiert aber das Verfahren. Das sei nicht zielführend gewesen.

Die Arbeit in der Politik habe er immer mit großer Freude gemacht, aber jetzt sei er an einen Punkt angekommen, an dem er Farbe bekennen müsse und sage: Das mache ich nicht mehr mit. Auch wenn er den Rat verlässt, bleibt er weiter Mitglied der FDP.