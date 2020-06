Frühjahrsputz im Kreis Kleve : Müllsammeln für die Klassenkasse in diesem Jahr „digital“

Preisübergabe mit Abstand an der Astrid-Lindgren-Schule in Goch: Gertrud Kannenberg (l.) und Rolf Janssen (r.) übergeben die Präsente an die Klassenlehrerinnen (Mitte). Foto: KKA

Kreis Kleve Der Frühjahrsputz im Kreis Kleve, eine Aktion der Kreis Kleve Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA), konnte in diesem Jahr nicht so stattfinden wie geplant. Statt Müllsammelaktionen gab es Arbeitsblätter für Schüler. Preisgelder wurden jetzt ausgelobt.

Das Team der Abfallberatung der KKA hat sich daraufhin eine digitale Alternative für die Schulen überlegt. Den Schulen wurden per E-Mail Arbeitsblätter zum Thema des wilden Mülls zur Verfügung gestellt. Dabei konnten teilnehmende Schüler über die Probleme des herumliegenden Abfalls für Pflanzen, Tiere, Flüsse, Seen und Meere, aber auch für die Städte nachdenken. Sie waren gefordert, ihr eigenes Verhalten zu überdenken und Anregungen zu erarbeiten, was verändert werden könnte. Häufig geäußert wurde neben dem Wunsch nach mehr Mülleimern der Vorschlag, diese optisch auffallend zu gestalten. Die Schülerschaft regte deutliche und konsequentere Strafen für das sogenannte Littering, das achtlose Wegwerfen an, und möchte das zum Thema insgesamt mehr Menschen sensibilisiert werden. Rolf Janssen: „Die Jugendlichen haben sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und auch kreative Vorschläge entwickelt. Es freut uns, dass das ,digitales Alternativangebot’ auf Interesse gestoßen ist“.

Für die Teilnahme am „Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ hatte die Abfallberatung Preisgelder ausgelobt, über die sich nun die Gewinnerklassen folgender Schulen freuen: Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Bedburg Hau, Lise-Meitner-Gymnasium, Realschule an der Fleuth und Gesamtschule in Geldern, Astrid-Lindgren-Schule in Goch, Gesamtschule Kevelaer, Joseph-Beuys-Gesamtschule und Konrad-Adenauer-Gymnasium in Kleve.