Debatte um Airport auch in Weezer Politik : Flughafen: Rat lehnt Studie zur Folgenutzung ab

Wohin soll es mit dem Flughafen gehen? Foto: Latzel/Latzel, Sebastian

Weeze Die Grünen wollten Experten Alternativen für den Airport prüfen lassen. CDU und SPD sind dagegen, damit würde man ein falsches Signal setzen und die Beschäftigten verunsichern, meinen sie.

Vor der Debatte im Kreistag am Mittwoch diskutierte am Dienstag auch der Rat in Weeze angeregt über die Zukunft des Flughafens. Ein Bürger aus Wemb machte zu Beginn der Sitzung deutlich, dass er sich Sorgen um das Geld mache. Immer wieder habe die Gemeinde den Flughafen finanziell unterstützt. „Immer hieß es, es wird besser, doch es wurde schlimmer“, kritisierte er und fragte: „Warum will die Gemeinde dort weiter Geld versenken?“ Aus seiner Sicht sei es sinnvoller, in andere Nutzungen auf dem Airport zu investieren als den Flughafen zu subventionieren.

Ähnlich sehen das die Grünen, die den Antrag gestellt hatten, eine Studie zur Folgenutzung des Flughafens in Auftrag zu geben. „Uns geht es nicht darum, Veranstaltungen wie Parookaville zu schaden, sondern Zukunftsperspektiven für das Gelände zu entwickeln“, so Jessica Kruchem (Grüne). Momentan halte man ein undurchschaubares Firmenkonstrukt mit Steuergeldern am Leben. Man solle jetzt lieber nach Alternativen suchen bevor man mit dem Rücken zur Wand stehe. Diesen Antrag lehnten CDU und SPD ab. „Wir würden ungern ein Zeichen geben, dass wir an eine Aufgabe des Flughafens denken, weil wir nach Alternativen suchen“, sagte SPD-Fraktions-Chef Norbert Thul. Die SPD werde weiter am Flughafen festhalten, auch um den Firmen und Beschäftigten dort das Gefühl zu geben, dass man hinter ihnen stehe.