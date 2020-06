Kommunalwahl 2020 : Kreis-CDU wählt im Stadion Team für Gorißen

Eine etwas andere Kulisse für eine Politikveranstaltung: Im Hubert-Houben-Stadion hat die Kreis-CDU ihre Kandidaten für die Kommunalwahl gewählt. Im Bild zu sehen: Günther Bergmann. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Im Gocher Hubert-Houben-Stadion wählten 224 Stimmberechtigte die Kandidaten für den Kreistag und die Reserveliste. Günther Bergmann stimmte die Mitglieder auf die Kommunalwahl ein. Mit Silke Gorißen böte die CDU die historische Chance, die erste Landrätin für den Kreis Kleve zu wählen.

Wer am Dienstagabend das Gocher Hubert-Houben-Stadion betrat, hörte Lounge-Musik. Junge Menschen in orangefarbenen T-Shirts mit der Aufschrift „Team Gorißen“ begrüßten die Mitglieder der CDU im Kreis Kleve. In einem Vorzelt reichten sie ihnen die Stimmzettel, wenig später eine 0,5 Liter Flasche Wasser. Platz nehmen durften die 226 stimmberechtigten Mitglieder (später waren es 230) auf den Sitzschalen der Tribüne – mit Abstand natürlich. „Das ist ein merkwürdiges, aber auch interessantes und spannendes Bild“, sagte Günther Bergmann.

Der Kreisvorsitzende selbst hatte das Stadion für die Politikveranstaltung vorgeschlagen. Bei der Stadt Goch, so berichtet er, habe man ihn im ersten Moment gar nicht ernst genommen. Wenig später begann er mit seiner Wahlkampfrede. Seine Partei habe sich in den vergangenen Jahren nicht nur verjüngert, sondern sei auch weiblicher geworden. „Noch nie waren bei uns so viele Frauen in Vorstandfunktionen tätig. Zudem bieten wir den Wählern mit unserer Landratskandidatin Silke Gorißen eine historische Chance an: die erste Landrätin im Kreis Kleve“, sagte Bergmann. Applaus von den Anwesenden.

Gorißen selbst ließ es sich nicht nehmen und sprach zu ihren Parteifreunden: „Die CDU steht für eine erfolgreiche Politik und möchte auf diesen Erfolgen aufbauen.“ Die Stärke der Partei sei nicht nur die Vernetzung. „Wir stellen uns den Themen, zeigen Profil und sind in unserer Haltung nicht beliebig. Bei uns weiß man, was man hat, auf die CDU ist Verlass.“ Ein Seitenhieb Richtung SPD. Zuvor sagte Bergmann schon: „Die SPD ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Im Bund stellt sie sich gegen die Arbeitnehmer der Automobilbranche, im Kreis gegen die Mitarbeiter des Flughafens. So geht man in einer Krise nicht mit Menschen um.“