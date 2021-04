Kevelaer : Bauhof Kevelaer ist jetzt elektrisch unterwegs

Kevelaer Der neue Kleintransporter des städtischen Betriebshofs ist im vertrauten Orangeton ganz leise unterwegs und stößt außerdem kein Kohlendioxid aus.

Dem einen oder anderen wird das neue Fahrzeug des Betriebshofs im Straßenbild bereits aufgefallen sein. Durch den bekannten Orangeton lässt es sich dem städtischen Betriebshof eindeutig zuordnen, doch das neue Gefährt mutet deutlich futuristischer an. Angeschafft wurde der Kleintransporter Stama Maestro des Herstellers GMR. Mit dem Kipper kann bei einer Reichweite von über 100 Kilometern eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 70 erreicht werden. Einen Arbeitstag übersteht die Batterie des Fahrzeugs somit ohne Probleme. Eingesetzt wird das Fahrzeug vorrangig für gärtnerische Tätigkeiten in der Innenstadt und in den Außenanlagen am Gradierwerk. Neben der Vermeidung von CO 2 -Emissionen kommt den Anwohnern und Besuchern dabei besonders zugute, dass das E-Fahrzeug deutlich geräuschärmer unterwegs ist als die bekannten Verbrenner.