Truppe kann momentan nicht proben : Wegen Corona gibt es diesmal kein Theaterstück in Kervenheim

Wegen Corona gibt es diesmal kein Theaterstück in Kervenheim

In diesem Jahr müssen die Freunde des Theatervereins Gemütlichkeit auf eine Aufführung verzichten. Foto: ja/Theaterverein Gemütlichkeit

Kervenheim Die Pandemie macht den Hobby-Schauspielern in Kervenheim einen Strich durch die Rechnung. Die Aufführungen für den Herbst 2020 mussten jetzt abgesagt werden. Man plant aber schon für die Zeit nach Corona.

„Wie für viele andere Vereine ist es auch für uns ein schwerer, aber notwendiger Schritt, unsere im Herbst 2020 geplanten Aufführungen abzusagen“, so Erich Derricks. Der 1. Vorsitzende des Theatervereins Gemütlichkeit 1879 ist ebenso wie der Vorstand davon überzeugt, dass es in diesem Jahr keine andere Lösung gibt. „Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Corona-Virus wollen wir im Sinne der Gesundheit unserer treuen Zuschauer, unserer Akteure und Mitglieder, unseren Teil dazu beitragen, die Verbreitung des Virus zu verhindern und bestmöglich einzudämmen“, heißt es. Zudem könnten auch wegen der Kontaktbeschränkungen momentan gar keine Proben stattfinden.

Der Theaterverein Gemütlichkeit hofft auf ein schnelles Ende der Pandemie und plant jetzt schon für die Zeit nach Corona. Die Verantwortlichen der Theatergruppe setzen verstärkt auf ihre zahlreichen und treuen Besucher. Man hoffe, dass alle einen gewissen Nachholbedarf an gemütlichem Theater in Kervenheim verspüren, fügt der Vorstand augenzwinkernd hinzu. Die Planungen laufen daher auch in Corona-Zeiten weiter, wobei die Theatermacher von einer Öffnung des Theaters frühestens ab 2021 ausgehen.