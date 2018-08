Stromtrasse: Achterhoek wird für Stromtrasse untersucht

In manchen Abschnitten der Trasse werden die Kabel unterirdisch verlegt. Dafür muss viel Boden bewegt werden. Foto: Amprion

Achterhoek Auch über Kevelaer soll die Riesenleitung führen. Jetzt werden die betroffenen Gebiete von Experten unter die Lupe genommen.

Peter Altmaier will Druck beim Ausbau der Stromautobahn machen. Der Bundeswirtschaftsminister will den Netzausbau forcieren. Ziel ist bekanntlich, den Windstrom aus dem Norden in den Süden zu transportieren. Eine dieser Stromautobahnen wird durch den Niederrhein führen. Und die Trasse, die das Unternehmen Amprion favorisiert, soll bei Rees den Rhein queren und von dort über Kalkar und Uedem unter der Autobahn durch nach Achterhoek führen.