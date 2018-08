Irish Travellers in Kevelaer: Irische Landfahrer kommen mit Wohnwagen zu Mariä Himmelfahrt

Pünktlich zu Mariä Himmelfahrt in Kevelaer : Sieben Gespanne der irischen Landfahrer sind da

Die irischen Landfahrer kamen 2017 in besonders großer Zahl nach Kevelaer. Dieses Jahr sind bislang nur sieben Wohnwagen-Gespanne gesichtet worden. Foto: Latzel

Kevelaer Pünktlich zu Mariä Himmelfahrt sind die Irish Travellers wieder in Kevelaer angekommen. Das Ordnungsamt will eine Frist bis nach dem Festtag einräumen. Vergangenes Jahr waren die Traveller in großer Zahl nach NRW gekommen.

Am Mittwoch ist Mariä Himmelfahrt. Beim Blick auf dieses Datum denken viele Kevelaerer an die vergangenen Jahre zurück. Denn pünktlich zu dem kirchlichen Hochfest kamen regelmäßig die irischen Landfahrer in die Wallfahrtsstadt. Sie sind streng gläubig, verehren Maria, daher hat Kevelaer für sie eine besondere Bedeutung.

Die Besucher sorgen allerdings ebenso regelmäßig für Diskussionen, weil die Gespanne die Parkplätze blockieren. Auch über Schmutz wird geklagt. Nachdem im vergangenen Jahr mit fast 100 Gespannen so viele Traveller wie selten kamen, ist die Lage diesmal noch relativ entspannt. Sieben Wagen mit Campinganhängern kamen am Dienstag zum Europaplatz. Dort nahmen Mitarbeiter des Ordnungsamtes Kontakt mit ihnen auf und wiesen die Landfahrer darauf hin, dass sie hier nicht bleiben können. „Wir haben sie zur Delbrückstraße geschickt“, berichtet Ordnungsamtsleiter Ludger Holla. Man werde die Situation beobachten. „Grundsätzlich sind wir gastfreundlich und freuen uns über jeden, der in unsere Stadt kommt“, sagt Holla.

Bisher gebe es keine Probleme, man werde sehen, wie lange man das Campieren dulde. Eigentlich ist das auf öffentlichen Flächen auf 24 Stunden beschränkt. Man werde wohl eine längere Frist einräumen, um die Gelegenheit zu geben, am Mittwoch den Festtag zu begehen.