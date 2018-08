Fahrerflucht nach schwerem Unfall : Frau fährt E-Bike-Fahrer an und flüchtet

Goch Die Polizei meldet einen schweren Unfall mit einem Pedelec. Dabei wurde ein 86-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Gocher gegen 9.45 Uhr an der Kreuzung Nordring / Asperdener Straße von einem Auto erfasst worden.

Der Gocher hatte zum Unfallzeitpunkt mit seinem Pedelec die Kreuzung aus der Mühlenstraße kommend in Richtung Asperdener Straße auf der dort vorhandenen Furt für Radfahrer und Fußgänger bei Grün überquert und wurde von einem Auto erfasst, das von der Asperdener Straße nach links auf den Nordring abbog. Der 68-Jährige wurde zu Boden geschleudert, die Fahrerin des Autos hielt nach dem Zusammenstoß in Höhe der Tankstelle am rechten Fahrbahnrand an. Bei Zeugen erkundigte sich die Frau noch kurz nach dem Radfahrer, anschließend entfernte sie sich jedoch von der Unfallstelle. Der Pedelec-Fahrer kam mit Kopfverletzungen zunächst in ein örtliches Krankenhaus und wurde von dort in eine Spezialklinik verlegt. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.