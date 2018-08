Landwirt aus Uedem prügelt auf Kreis-Veterinäre ein

UEDEM-KEPPELN/KLEVE Am zweiten Verhandlungstag gegen einen Uedemer Landwirt hat auch das zweite Opfer schwere Vorwürfe erhoben. Der Kreis-Mitarbeiter ist seit der Attacke berufsunfähig und leidet unter Angstzuständen.

Im Prozess gegen einen 46-jährigen Landwirt aus Uedem hat am Montag der zweite Geschädigte und Nebenkläger im Klever Landgericht ausgesagt. Der Tierarzt war im Oktober 2016 – ebenso wie seine Kollegin, die bereits am Donnerstag ausgesagt hatte – bei einer Stallkontrolle von dem Angeklagten mit einer Eisenstange attackiert und schwer verletzt worden. Der 44-jährige Veterinär leidet bis heute enorm unter den Folgen des Angriffs, bei dem er Frakturen des Ellbogens und Unterarms, eine acht Zentimeter große Platzwunde und schwere Prellungen erlitt. Er kämpft mit Angstzuständen, Albträumen, Flashbacks, kann kaum schlafen oder das Haus verlassen, ist berufsunfähig. Mit Armen und Beinen hatte er 2016 im Uedemer Ortsteil Keppeln versucht, die gegen seinen Kopf gerichteten Schläge abzuwehren. 14 Minuten Todesangst durchlebte er auf dem Hof, bis die Polizei eintraf. Ob es vor der Attacke Streitigkeiten gegeben hatte, wollte der Vorsitzende Richter Jürgen Ruby vom Zeugen wissen. „Streitigkeiten? Nein.“ Allerdings sei der Angeklagte auffällig ruhig gewesen und habe nicht kooperiert. „Er stand nur anteilslos daneben – und wenn man ihn gebeten hat, etwas zu machen, hat er immer abgelehnt.“ Auch als die Veterinäre den Landwirt auf dessen Mitwirkungspflicht hinwiesen, habe dieser nicht reagiert. „Er hat nur mit den Achseln gezuckt. Es hat ihn nicht interessiert“, so der Zeuge.