Bunte Tafel stärkt den Zusammenhalt in Wemb

WEMB Jeder bringt etwas mit, und alle zusammen verleben gesellige Stunden: Das ist der Ansatz der Aktion im Dorf. Die Initiative kommt immer besser bei den Bürgern an. Auch Musik ist ein fester Bestandteil der Veranstaltung.

Damals waren aber immerhin schon zehn Pärchen dabei, die auch Gefallen an der Aktion fanden. Denn die Tafel sollte fortgesetzt werden, jedoch fielen die Pläne dafür zunächst buchstäblich ins Wasser. Starker Regen machte den Wembern im zweiten Jahr einen Strich durch die Rechnung, entmutigen ließen sie sich davon nicht. Beim letzten Mal kamen dann nämlich schon circa 50 Leute, um einen gemütlichen Tag zu verbringen. Die Anzahl der Teilnehmer am Sonntag näherte sich der des letzten Jahres an, konnte diese aber wohl nicht ganz erreichen. Die Absicht hinter der Tafel war damals wie heute die gleiche. „Es ist vor allem für neue Bürger gedacht, die auch noch in keinem Verein sind. So kann man sich dann leicht gegenseitig kennenlernen“, erklärte Beckers.

Integration war also auch wieder am Sonntag das Stichwort. Diesmal spielte das Wetter mit, die mitgebrachten Bänke und Stühle konnten draußen aufgestellt werden. Das Mitbringen ist ebenfalls ein zentraler Punkt bei der Wember Tafel, jeder der Besucher trägt so einen kleinen Teil zum gemeinschaftlichen Vergnügen bei. „Die Leute wissen nicht immer was ist da, was fehlt vielleicht noch. Das wird dann oft gemeinsam mit den Nachbarn organisiert“. Das schien gut geklappt zu haben, wenn man sich Getränke und Essen am Sonntag ansah. Mit zunehmender Dauer kamen mehr Leute und dementsprechend wurde es auf den Tischen auch voller. Brötchen, Gemüse, Frikadellen und auch Kuchen wurden mitgebracht. Später wurde auch noch der Grill angeschmissen. So konnte man quasi alle drei Mahlzeiten am Tag auf der Tafel einnehmen. Nicht nur Speis und Trank gehörten jedoch zur Tafel. Auch Musik ist ein fester Bestandteil der Veranstaltung. Zunächst lief diese noch über eine Box, später wurde sie dann live mit Gitarre gespielt. Gespielt wurde ebenfalls mit Karten oder beispielsweise Jenga. Für die Kinder die da waren, bot sich natürlich außerdem der Spielplatz direkt neben dem Bürgerhaus perfekt an. So ging es bis abends in Wemb weiter.