Großprojekt führt durch Sonsbecker Gemeindegebiet : Amprion bietet Info-Abend zur Stromtrasse A-Nord an

Amprion bietet Info-Abend zur Stromtrasse A-Nord an

Die Kabel für die Superstromtrasse sollen in der Erde verlegt werden (Archivfoto). Foto: Amprion

Sonsbeck Der Netzbetreiber will am Dienstag, 14. Dezember, über das Großprojekt und den genauen Streckenverlauf informieren. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung notwendig.

Die geplante Erdkabel-Trasse des Netzanbieters Amprion soll auf ihrem 300 Kilometer langen Weg von Emden bis Meerbusch-Osterrath, Kostenpflichtiger Inhalt wie berichtet, auch über Sonsbecker Gemeindegebiet laufen. Die Stromautobahn soll dabei weitgehend über landwirtschaftliche Flächen verlaufen. Am Dienstag, 14. Dezember, bietet Amprion von 17 bis 19 Uhr im Gasthof Zur Börse, Hochstraße 65 in Sonsbeck, eine Bürgersprechstunde an, um über das Vorhaben zu informieren und den genauen Streckenverlauf vorzustellen.