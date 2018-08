Werbering Weeze begrüßt neues Mitglied

Johannes Bauer, Vorsitzender des Weezer Werberings, bei der Übergabe der Werbering-Uhr als Willkommensgeschenk an Herrn Knut Haaver, Inhaber von Raumausstattung Haaver in Weeze. Foto: Astrid Pöppel

WEEZE Im Juni 1996 erwarb Knut Haaver den Meisterbrief als Raumausstatter, seit 2013 führt er das Geschäft seiner Eltern weiter.

Knut Haaver mit seinem Geschäft Raumausstattung Haaver an der Kevelaerer Straße in Weeze ist als neues Mitglied im Weezer Werbering begrüßt worden.

Im Juni 1996 erwarb der derzeitige Inhaber Knut Haaver den Meisterbrief als Raumausstatter und stieg 1997 in den elterlichen Betrieb mit ein. Im Juli 2013 übergab Helmut Haaver das Raumausstatter-Geschäft an seinen Sohn. Die individuelle Beratung seiner Kunden in allen Belangen rund um Dekorationen, Bodenbeläge, Sonnen- und Insektenschutz liegt dem Inhaber besonders am Herzen. Auch das Handwerk der Polsterei beherrscht der junge Raumausstatter-Meister souverän.