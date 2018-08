Kevelaer: Dreimal Fehlalarm in einer Nacht

Kevelaer (zel) Gleich dreimal musste die Feuerwehr Kevelaer am Sonntag ausrücken. Für viele Feuerwehrleute war es eine schlaflose Nacht mit recht kuriosen Vorfällen.

Zunächst wurden die Einsatzkräfte zum Krankenhaus gerufen. Hier hatte man kurz nach Mitternacht starken Brandgeruch wahrgenommen. Die Feuerwehr konnte allerdings kein Feuer entdecken und wurde direkt darauf zu einem vermeintlichen Zimmerbrand in der naheliegenden Ladestraße gerufen. Doch auch hier brannte es nicht, sondern Anwohner hatten draußen gegrillt und für starken Qualm in der Nacht gesorgt. Der Brandgeruch war so stark, dass er bis zum Krankenhaus zu riechen war. Somit hatte die Feuerwehr auch gleich die Ursache für den Geruch im Krankenhaus gefunden.

Die Feuerwehrleute konnten abrücken, kamen aber nicht in den Schlaf. Denn um 3 Uhr gab es den nächsten Einsatz an der Gelderner Straße. „Wir waren vielleicht 30 Minuten zu Hause, als der nächste Alarm reinkam“, berichtet Feuerwehrsprecher Markus Rademacher. Doch auch in der Gelderner Straße gab es kein „echtes“ Feuer. Dort wollte sich ein Bewohner in der Nacht Eier braten und hatte damit den Rauchmelder ausgelöst. Nachbarn waren darauf aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr gerufen. Die lüftete einmal den Raum und konnte dann wieder abrücken. „Es war eine einsatzreiche Nacht, aber es war richtig von den Anwohnern, die Feuerwehr zu alarmieren“, sagt Rademacher.