Willich: Unbekannte zünden Igel an

In Plastiktüte gewickelt : Unbekannte zünden Igel in Willich an

Willich In Willich ist ein verletzter Igel in einer Mülltonne gefunden worden. Offenbar war das Tier in eine Plastiktüte gewickelt und angezündet worden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Igel am Freitagnachmittag in einem Mülleimer an dem Bolzplatz an der Sketeranlage an der Schiefbahner Straße in Willich gefunden. Ein bislang unbekannter Täter hatte das Tier mit einer Plastiktüte umwickelt und die Tüte angezündet. Der Willicher Tierschutzverein kümmerte sich um den Igel.

Hinweise zu den möglichen Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen.

(sef)