Polizei sucht Zeugen Holztisch an Klever Gesamtschule angezündet

Kleve · Unbekannte habe einen Holztisch an der Gesamtschule am Forstgarten in Kleve angezündet. Aufmerksame Zeugen bemerkten den Schaden und informierten die Polizei. Die sucht nun Zeugen.

25.03.2024 , 11:20 Uhr

Der Tisch ist durch das Feuer sichtlich beschädigt worden. Foto: Polizei Kleve

Im Zeitraum von Freitag (22. März 2024), 19 Uhr, und dem darauffolgenden Samstag um 16 Uhr, kam es an der Eichenallee in Kleve zu einer Sachbeschädigung. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Schulhof der Gesamtschule am Forstgarten und beschädigten dort einen Holztisch. Aufmerksame Zeugen bemerkten den durch Feuer beschädigten Tisch und verständigten die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Kleve nach Zeugen und nimmt Hinweise unter Tel. 02821 5040 entgegen.

(RP)