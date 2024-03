Rettung aus Eierlikör-Lache Wenn Igel ein Alkoholproblem haben...

Was denkt man denn eigentlich, wenn man so ein Tier in so einem possierlichen Zustand vor sich hat? „Mei“, antwortet Claudia Hopf. „Was geht einem da durch den Kopf? So was wie: 'Na, hast ordentlich gefeiert!?'“ Hopf lacht. „Ich dachte auch: 'Ostern steht vor der Tür, ist doch schön, dass der Igel das auch noch erleben darf!'“