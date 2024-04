Auf der Hohen Straße in Wesel Hamminkelner mit Pfefferspray angegriffen

Wie die Polizei mitteilt, hielt sich ein 28-jähriger Hamminkelner am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf der Hohen Straße gegenüber eines Drogeriemarktes auf, als ihm ein Unbekannter Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Außerdem verspürte der junge Mann einen Stich in die Hüfte. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Hamminkelner begab sich unmittelbar nach dem Angriff in eine nahe gelegene Pizzeria, schilderte dort kurz den Vorfall und suchte selbstständig das Marien-Hospital auf, wo er zunächst zur Beobachtung blieb. Ein Mitarbeiter der Pizzeria verständigte die Polizei. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieb erfolglos.