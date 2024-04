Tat in Dortmund Unbekannter zündet Nachtlager einer Obdachlosen an

Nachdem ein Unbekannter das Nachtlager einer Obdachlosen in Dortmund angezündet hat, geht die Staatsanwaltschaft von versuchtem Mord aus Heimtücke aus. „Wenn jemand das Nachtlager einer schlafenden Person anzündet, dann handelt er in dem Bewusstsein, dass die Schlafende das sich ausbreitende Feuer nicht bemerkt und der Lage schutzlos ausgeliefert ist“, sagte die zuständige Staatsanwältin Maribel Andersson am Donnerstag in Dortmund und bezog sich dabei auf einen Vorfall vom 1. April.