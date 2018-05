Stadt Kempen: Von Bach bis zu Fritz Kreislers "Liebesleid"

Stadt Kempen Vorweg wollte Alexander Krichel in der Paterskirche einem Missverständnis vorbeugen. Sein Programm - von Bach über Beethoven und Ravel bis zu Wagner und Fritz Kreisler - sei, sagte der Pianist, keineswegs "ein wildes Potpourri".

Der erste Teil hatte Tänze in barocken Suiten zum Thema und begann mit Johann Sebastian Bachs Englischer Suite a-moll (BWV 807). Krichel spielte sie flüssig und akzentuiert. Durch gezielte Betonungen machte er die versteckte Melodie hinter den gleichmäßigen schnellen Noten deutlich. Wohl klangen manchmal die schnellen Passagen ein wenig verschwommen - schwer zu sagen, ob das eher am Spiel oder an der Akustik lag. Eine ausgezeichnete Wiedergabe bot Krichel von Ravels "Le tombeau de Couperin". Tombeau (Grabstätte) meint einmal das Gedenken Ravels an seine im Krieg gefallenen Freunde, zum zweiten eine Hommage an Couperin und damit zugleich an die Komponisten der Barockzeit generell. Das Werk klingt in jedem Takt nach Ravel, aber die Erinnerung an Barockmusik schimmert immer wieder durch. Genau das machte Krichel mit seiner Interpretation deutlich. Markant gespielte Bässe wie in der Toccata kamen genau so zu ihrem Recht wie zarte impressionistische Klänge.