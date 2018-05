Kempen : Moers Festival: Musik-Gipfeltreffen startet heute

Kempen Ein Gipfeltreffen der Tieftöner, Hardcore Poesie und vorbeifliegende Dromedare - so fantasievoll beschreibt Tim Isfort die musikalische Reise, die er mit Zuhörern und Künstlern am Pfingstwochenende unternehmen möchte. Einer dieser Künstler ist der New Yorker Trompeter Ralph Alessi, der eine Starbesetzung als Band nach Moers mitbringt: Pfingstsonntag eröffnet er mit Andy Millne am Piano, Drew Gress am Bass, Mark Ferber am Schlagzeug und Ravi Coltrane am Tenorsaxofon das Programm.

Das Bandprojekt "Mikrosaivo", das der Duisburger Sänger Tom Liwa ins Leben gerufen hat, dürfte ebenso spannend wie ungewöhnlich werden. Das Projekt bezieht sich laut Tim Isfort auf die fiktive Tradition der Halverstek Folklore. Liwa singt in der Kunstsprache, in der sich viele Elemente der Lautmalerei wieder finden. Sein Instrument ist ein völlig zweckentfremdeter Aira TB3 Basssynthesizer. Ebenfalls am Pfingstsonntag ist der Kölner Sebastian Gramss mit "State of Play" auf der Moers Festival-Bühne zu erleben.

Der Kontrabassist bringt in seinem Konzert ein Bläsertrio und zwei Rhythmusgruppen zusammen. Wer wissen möchte, was es mit dem Gipfeltreffen der Tieftöner auf sich hat, sollte sich das Auftaktkonzert am Pfingstmontag anhören. Die Musiker Henning Sieverts und Francois Thuillier bringen Kontrabass und Tuba auf die Bühne. Saxofonist Peter Brötzmann ist gleich mehrfach im Festivalprogramm vertreten. Der Musiker spielt heute nicht nur im Schlosshof.



Montag tritt er auf der großen Bühne mit seiner langjährigen Duett-Partnerin Heather Leigh auf. Das Festivalticket kostet an der Tageskasse 160 Euro. Tagestickets kosten zwischen 50 und 75 Euro.

(aka)