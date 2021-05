Zusammenstoß in Grefrath-Oedt : Feuerwehr bei Unfall im Einsatz

Auf der Johannes-Girmes-Straße stießen mehrere Pkw zusammen. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Die Sirene war am Samstagmittag weithin zu hören: Alle Einheiten der Feuerwehr Grefrath wurden zu einem Unfall an der Johannes-Girmes-Straße in Oedt gerufen. Dort waren mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen.

Bei einem Unfall in Grefrath-Oedt sind am Samstagmittag mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen. Wie die Feuerwehr berichtete, wurden alle Einheiten der Feuerwehr Grefrath um 12.05 Uhr per Funkmeldeempfänger und Sirene zu einem Unfall auf der Johannes-Girmes-Straße gerufen, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten drei verunfallte Fahrzeuge fest, vier verletzte Personen wurden sofort vor Ort versorgt. Gleichzeitig wurde die Einsatzstelle abgesichert, auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut, teilte die Feuerwehr weiter mit. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt.

(biro)