Besucher bei den Stadtwerken : Eingeschränkter Zugang bei Stadtwerken-Kundencentern

Kempen/Willich/Tönisvorst Bei einigen Versorgern sind die Möglichkeiten zum persönlichen Besuchs eingeschränkt. Grund ist die derzeitige Situation der Corona-Pandemie. Kontakte sollen eingeschränkt werden.

Die Stadtwerke Kempen informieren darüber, dass in ihrem Kundencenter seit vergangener Woche die 2G-Regel in Kraft ist. Zutritt ist also nur mit Geimpft- oder Genesenennachweis möglich – „zum Schutz von Mitarbeitenden und Kunden während der Corona-Situation“, heißt vom Unternehmen. Man habe die Regeln des Bundes für den Einzelhandel auf sein Kundencenter übertragen, Beschwerden von Kunden habe es deshalb noch keine gegeben, sagt ein Sprecher. Darüber hinaus besteht in den Räumlichkeiten der Stadtwerke die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Maske. „Selbstverständlich sind unsere Kunden weiterhin in unserem Kundencenter willkommen. Sofern es nicht zwingend erforderlich ist, möchten wir jedoch aktuell von einem persönlichen Besuch abraten. Um Kontakte weiter zu beschränken, legen wir unseren Kunden den telefonischen Service und die Nutzung unseres Online-Kundenportals ans Herz.“, erklärt Siegfried Ferling, Geschäftsführer der Stadtwerke Kempen. Das Kundencenter an der Heinrich-Horten-Straße 50 ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Donnerstags außerdem von 14 bis 16 Uhr. Das Servicetelefon ist unter 02152 14960 zu erreichen. Über kundenportal.stadtwerke-kempen.de können Kunden jederzeit selbstständig Rechnungen einsehen und Abschlagszahlungen anpassen. Bis zum 31. Dezember können außerdem die aktuellen Zählerstände online übermittelt werden.