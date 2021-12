Corona im Kreis Viersen : 94-Jährige aus Grefrath gestorben

Aktuell gelten 1364 Personen im Kreis Viersen als mit dem Coronavirus infiziert (Symbolfoto). Foto: dpa/Jens Kalaene

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden seit Samstag 177 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 1364 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 180 in Kempen, 176 in Willich, 143 in Tönisvorst und 85 in Grefrath.

46 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Eine weitere Person ist an der Corona-Krankheit gestorben. Es handelt sich um eine 94-Jährige aus Grefrath.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut Robert-Koch-Institut von 262,6 auf 249,2. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen gibt es derzeit 50 stationäre Corona-Fälle, acht auf der Intensivstation.

(msc)