Stadtwerke Meerbusch : Energieversorgung bleibt gesichert

Die Stadtwerke raten den Bürgern zum Energiesparen. Foto: Uli Deck

Meerbusch Die Kunden der Stadtwerke Meerbusch-Willich beschäftigt vor allem die Preissteigerung. Versorgungslücken für die Haushalte drohen nicht.

Die regionalen Energieversorger beobachten genau wie die Verbraucher angespannt die Entwicklungen auf dem Markt. Denn nach wie vor kann nicht vorhergesagt werden, wie der Krieg in der Ukraine sich auf die Versorgung auch hier in Meerbusch auswirken wird. Vor allem im Bereich Gas gibt es derzeit viele Unsicherheiten im Bezug auf das Verhältnis mit Russland. Doch die Stadtwerke Meerbusch-Willich geben trotz vieler Unklarheiten vorerst Entwarnung: Dass den Bürgern die Energie abgedreht werden muss, ist absolut unwahrscheinlich.

Tatsächlich gebe es bisher keine Anfragen von besorgten Kunden, die sich um die Versorgungssicherheit Gedanken machen, sagt Ulrike Kretschmann, Sprecherin der Stadtwerke Meerbusch-Willich. Denn selbst wenn die Versorgung mit Energie heruntergefahren werden müsse, seien die sogenannten „schützenswerten Kunden“ – also neben Privathaushalten beispielsweise Senioreneinrichtungen oder Krankenhäuser – nicht betroffen. Viel eher könnte man die Zufuhr zu Industriebetrieben drosseln und so deren Produktion zwar senken, aber nicht lahmlegen. „Tatsächlich können wir im Gegensatz dazu die Versorgung zu Privathaushalten nicht stufenweise herunterfahren – der Hahn ist entweder zu oder auf. Und das betrifft dann auch ganze Ortschaften, nicht einzelne Haushalte“, so Kretschmann. Dass es soweit kommen könnte, wollen Regierung und Versorger aber auf jeden Fall vermeiden.

Wichtiger für die Kunden der Meerbuscher Stadtwerke sei die Frage nach der Entwicklung der Strompreise. „Natürlich können auch wir nicht in die Glaskugel schauen und vorhersagen, wie sich die Preise in Zukunft gestalten werden“, so die Sprecherin. Wonach viele Kunden fragen, sei, ob es Sinn ergebe, den monatlichen Abschlag zu erhöhen, um am Ende des Jahres keine böse Überraschung in Form einer unerwartet hohen Energierechnung zu bekommen. „Das kann durchaus sinnvoll sein, um für etwas Stabilität in dieser sehr ungewissen Situation zu sorgen“, sagt Kretschmann.

Die Erhöhung der gezahlten Abschläge könne unkomplizert online oder über den Kundenservice der Stadtwerke vorgenommen werden. „Diese Vorsichtsmaßnahme ist zu empfehlen“, sagt die Sprecherin. Sie verspricht aber auch: „Wenn jemand in der aktuellen Situation in Zahlungsschwierigkeiten kommt, drehen wir ihm nicht die Leitung zu und lassen ihn frieren.“ Sie rät: „Wenn ein Kunde merkt, dass ihm die aktuellen Preise ernsthafte Probleme machen, bitten wir, möglichst bald das Gespräch mit uns als Versorger zu suchen. Gemeinsam werden wir bestimmt eine Lösung finden.“

Grundsätzlich, auch zur Entlastung der Gesamtgesellschaft, raten die Stadtwerke ihren Kunden dazu, nach Möglichkeit Energie zu sparen. Auf ihrer Website sind entsprechend Hinweise veröffentlicht, wie das etwa beim Waschen, Bügeln, Kochen oder Heizen gelingen kann.

Ob die Menschen dies bereits beachten, lässt sich aber nicht klar herausfinden. Zwar haben die Datenerfassungen ergeben, dass beispielsweise in diesem Mai merklich weniger Gas verbraucht wurde als im Vorjahresmonat. „Das ist aber keine aussagekräftige Statistik“, betont Ulrike Kretschmann. So müsse beispielsweise die Temperatur und Witterung berechnet werden, auch die Menge der Menschen im Homeoffice spiele eine wichtige Rolle für das Zustandekommen der Zahlen. „Das sind zu viele Variablen, um sagen zu können, ob der Krieg in der Ukraine eine Auswirkung auf das Verbraucherverhalten hat“, so die Sprecherin der Stadtwerke.