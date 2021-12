Wasserball : SV Bayer Uerdingen 08 feiert zwei Siege

Krefeld Das gibt es auch beiden erfolgsverwöhnten Wasserballern des SV Bayer Uerdingen 08 nicht alle Tage: Zwei Siege innerhalb von 20 Stunden in zwei verschiedenen Wettbewerben – im Pokal und in der Bundesliga.

(RP) Die Wasserballer des SV Bayer Uerdingen 08 haben die Hürden im Pokal und in der Meisterschaft souverän genommen. In der zweiten Pokalrunde setzten sie sich beim Zweitligisten SpVg Laatzen mit 19:14 (9:9) durch. Im Bundesligaspiel gegen den SC Neustadt/Weinstraße hatten sie beim 23:8 noch weniger Mühe.

In Hannover dauerte es allerdings bis zum dritten Viertel, bis der Knoten platzte und sich die favorisierten Gäste entscheidend absetzen konnten. Der erfolgreichste Spieler der Partie war Ben Reibel mit sieben Toren. Aus Laatzen mussten die Herren noch am selben Tag – obwohl das Spiel erst um 20.35 Uhr begann – nach Krefeld zurückfahren, da am nächsten Tag schon um 16.30 Uhr das Bundesligaspiel gegen den SC Neustadt/Weinstraße anstand. Die Uerdinger zeigten trotz extrem kurzer Pause eine überzeugende Performance. An dem Torfestival waren neun verschiedene Spieler beteiligt, was zeigt, dass die Mannschaft von Spiel zu Spiel besser harmoniert. Trainer Marek Debski war zufrieden. Und Abteilungsleiter Rainer Hoppe erklärte: „In Laatzen fand das Spiel in einem kleinen Becken statt, das speziell den jungen Spielern noch Schwierigkeiten bereitet. Schlussendlich war es ein souveräner Sieg und eine wertvolle Erfahrung. Ben Boffen und Ben Reibel haben den Unterschied gemacht.”