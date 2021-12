Eishockey : Blank will bei der U20-WM in Kanada die Scouts beeindrucken

Alexander Blank ist bereit für das große Turnier. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das ist schon eine beeindruckende Bilanz: Gleich vier Spieler aus Krefeld fahren zur Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren nach Kanada: Torwart Nikita Quapp und die Stürmer Maciek Rutkowski, Alexander Blank und Justin Volek.

Die Krefeld Pinguine müssen in den nächsten knapp vier Wochen gleich auf vier Spieler verzichten. Für Torwart Nikita Quapp und die Stürmer Maciek Rutkowski, Alexander Blank und Justin Volek hieß es am Sonntag nach dem Heimspiel gegen Straubing schnell die Koffer packen, denn sie mussten noch am Abend mit dem PKW nach Füssen reisen. Dort bereitet sich ab Montag die Deutsche U20-Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in Edmonton in Kanada vor.

Los geht es am Montag um 8 Uhr wegen der Corona-Pandemie mit einem PCR-Test. Danach heißt es für die insgesamt 27 Spieler des Kaders abwarten, bis die Ergebnisse da sind. Montag und Dienstag sind zwei Trainingseinheiten geplant, am Mittwoch geht es per Charterflieger Richtung Edmonton. Sollte nichts außergewöhnliches mehr passieren, dürften auch alle vier „Krefelder“ mit in den Flieger steigen. Bei allen ist die Vorfreude auf die WM groß. „Ich war noch nie in Kanada, wir sind dort dann auch die ganze Zeit in einer Bubble und werden deshalb von der Stadt kaum etwas sehen“, sagt Blank. Das ist dem Sohn von Pinguine-Co-Trainer Boris Blank auch nicht wichtig. „Es ist mein erstes Internationales Turnier auf großer Bühne. Dort will ich der Mannschaft helfen und mich zeigen. Vielleicht schaffe ich es ja auch ins Notizbuch von einem der Scouts“, sagt der 19-jährige Angreifer, der im Mai auch bereits zwei Spiele in der A-Nationalmannschaft unter Bundestrainer Toni Söderholm absolviert hat. Für die U20-Nationalmannschaft kommt er inzwischen auf fünf Länderspiele. Einen Treffer hat er im Dress mit dem Bundesadler auf der Brust noch nicht erzielt, aber bereits acht Torvorlagen gegeben. Vielleicht klappt es ja mit dem ersten Länderspieltor bei der Weltmeisterschaft oder bereits in einem der beiden Vorbereitungsspiele gegen Russland und die Schweiz.

In der DEL hat Blank in dieser Saison in 27 Spielen drei Treffer erzielt und sieben Torvorlagen gegeben. In der vergangenen Saison hatte er den Sprung ins DEL-Team geschafft, weil er sich in der Krefelder Talentschmiede beim KEV 81 über die U20 ins Oberligateam gespielt hatte, dort auf Anhieb als Center die erste Sturmreihe anführte und in 16 Einsätzen fünf Treffer erzielte und 22 Torvorlagen gab. Bei den Pinguinen kam er danach auf 36 Einsätze, erzielte sechs Tore und gab sieben Torvorlagen.

Jetzt liegt sein Fokus ganz auf der WM. „Mit der kleineren Eisfläche habe ich mich auch schon beschäftigt. Ich glaube, das kommt mir als Techniker entgegen. Es wird auch häufiger aufs Tor geschossen“, sagt Blank. Nach den Duellen gegen Finnland (26.12.), Tschechien (28.12.) und Kanada (29.12.) kommt es an Silvester zum Nachbarschaftduell mit Österreich. „Wir wollen in der Gruppe mindestens Vierter werden und ins Achtelfinale einziehen“, sagt der Stürmer, für den neben Russland und USA auch das Gastgeberland zu den Favoriten zählt: „Kanada ist sehr stark, Finnland und Tschechien wollen wir ärgern. Gegen Österreich müssen wir gewinnen.“