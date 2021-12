Handball-Oberliga : Eikers Comeback bringt bei den Adlern die Wende

Krefeld Beim Handball-Oberligisten Adler Königshof läuft es plötzlich wieder. Gegen den TV Lobberich feierten die Gastgeber ihren vierten Sieg in Folge. Gut möglich, dass es dafür einen triftigen Grund gibt.

Ob als Tischler im Hauptberuf im väterlichen Betrieb oder als Linkshänder in der Mannschaft oder auch als Coach der weiblichen A-Jugend – Elias Eiker ist ein gefragter junger Mann. „Es bleibt bei diesen Aufgaben wenig Zeit für andere Hobbys. Um den Kopf frei zu bekommen, gehe ich am liebsten trainieren“, sagt Elias Eiker, der 2006 mit dem Handball bei Adler Königshof begonnen hat. In der C-Jugend wechselte er dann erst für drei Jahre zu Bayer Uerdingen und später für weitere drei Jahre zu TuSEM Essen. Die Teilnahme am Länderpokal mit der Auswahlmannschaft des Handballverbandes Niederrhein 2016 sowie zwei Spielzeiten mit TuSEM in der Jugend-Bundesliga waren seine bisherigen sportlichen Highlights. 2019 kehrte der Halbrechte dann nach Königshof zurück.