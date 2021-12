Hallenhockey-Bundesliga : CHTC verliert am Ende die offene Feldschlacht

Krefeld Der Crefelder HTC und Rot-Weiss Köln setzen im Spitzenspiel alles auf eine Karte und nehmen bereits acht Minuten vor Schluss die Torhüter raus. Die Gäste verlassen mit 9:7 in der hochklassigen Begegnung als Sieger die Halle.

Am dritten Doppelwochenende mussten sich die Herren des Crefelder HTC in zwei packenden Partien sowohl Rot-Weiss Köln (7:9) als auch dem Düsseldorfer HC (4:6) geschlagen geben.

„Kompliment an meine Mannschaft, sie hat toll gespielt. Ein entscheidender Unterschied waren die Ecken, die bei Köln deutlich effektiver waren als bei uns. Uns fehlte in einigen Situationen das nötige Spielglück“, resümierte Matz Mahn.

In der zweiten Partie machte sich die hohe Intensität des Köln-Spiels bemerkbar. Im ersten Viertel ging der DHC durch einen Hattrick des ehemaligen Krefelders Christian von Ehren mit 3:1 in Führung. Danach wurde das Spiel von Standardsituationen geprägt. Krefeld zeigte sich dort dank Jonathan Ehling, der zwei Strafecken verwandelte, verbessert, dennoch ging sein Team mit einem 2:5-Rückstand in die Pause. Durch einen dritten Treffer des 26-jährigen Eckenschützen zum 4:5 Anschluss (43.) wurde es noch mal eng, ehe der ehemalige Gladbacher Niklas Braun erst in der Schlussminute den Sieg für den DHC manifestierte.