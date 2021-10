Für das Schuljahr 2022/23 : Wie die Anmeldung in den Grundschulen läuft

Kempen Bis zum 31. Oktober nimmt das Schulverwaltungsamt die Anmeldungen per Post oder E-Mail entgegen. Um das Profil der jeweiligen Grundschulen kennenzulernen, finden an den Standorten Infoabende statt

(biro) Für die i-Dötzchen des Schuljahrs 2022/23 stehen in Kürze die Anmeldungen an den Grundschulen an. Zuvor können sich Eltern bei Info-Abenden der Grundschulen informieren und Fragen stellen. Die Anmeldungen nimmt ausschließlich das Schulverwaltungsamt der Stadt bis zum 31. Oktober entgegen – corona-bedingt möglichst per Post oder per E-Mail. Die Anmeldeunterlagen senden Eltern an die Stadt Kempen, Amt für Schulverwaltung und Sport, Buttermarkt 1, 47906 Kempen, oder per E-Mail an schulanmeldungen@kempen.de . Geimpfte, getestete oder genesene Eltern, die ihr Kind persönlich im Schulverwaltungsamt an der Schorndorfer Straße 18 anmelden wollen, können dies vom 2. bis 5. November tun, müssen vorab einen Termin vereinbaren, telefonisch zwischen dem 4. und 8. Oktober bei Doris Gatzweiler (Buchstaben A-K, Telefon 02152 9173102) oder Dagmar Pannhausen (Buchstaben L-Z, Telefon 021529173103). Sie sind montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr, montags bis donnerstags auch von 13.30 bis 16 Uhr, erreichbar.

Um den Eltern die Wahl der Grundschule zu erleichtern, bieten die städtischen Grundschulen in Kempen, St. Hubert und Tönisberg Info-Abende an. Corona-bedingt müssen Eltern, die an einem Info-Abend teilnehmen wollen, geimpft, getestet oder genesen sein. Pro Kind sollte nur ein Elternteil zum Info-Abend kommen. Für die Info-Abende müssen sich Eltern vorab telefonisch oder per E-Mail bei der Schule anmelden – für die Info-Abende an den Grundschulen in St. Hubert und Tönisberg ist keine Anmeldung nötig.

Der Info-Abend der Astrid-Lindgren-Schule, Straelener Straße 2, ist am Dienstag, 5. Oktober, 20 Uhr, in der Schule. Anmeldung per E-Mail an sekretariat@als-kempen.nrw.schule oder unter Ruf 02152 5600. Ebenfalls am Dienstag bietet die Grundschule St. Hubert, Hohenzollernplatz 21, einen Info-Abend an, Beginn ist um 20 Uhr im Forum, Hohenzollernplatz 19. Die Grundschule in Tönisberg, Helmeskamp 9, bietet am Mittwoch, 6. Oktober, einen Info-Abend an, Beginn ist um 20 Uhr in der Schule. Ebenfalls am Mittwoch informiert die Grundschule Wiesenstraße, Wiesenstraße 68, über ihr Schulprofil. Beginn ist um 20 Uhr in der Schule, Anmeldung per E-Mail an sekretariat@kg-wiesenstrasse.de oder unter Telefon 02152-2450. Der Info-Abend der Regenbogenschule, Eichendorffstraße 12, ist am Donnerstag, 7. Oktober, 20 Uhr, in der Turnhalle Eichendorffstraße. Anmeldung per E-Mail an sekretariat@regenbogen.nrw.schule oder unter Ruf 02152 4735.