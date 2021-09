Käthe und Volker Müllers feiern Diamantene Hochzeit : Dem Brauchtum eng verbunden

St Hubert Käthe und Volker Müllers aus Kempen-St. Hubert sind am Donnerstag, 30. September, 60 Jahre verheiratet. Sie feiern damit ihre Diamantene Hochzeit.

Käthe Müllers erlernte den Beruf der Weberin. Als die Kinder geboren wurden, kümmerte sie sich fortan um die Familie. Volker Müllers war gelernter Schreiner, bis zum Ruhestand war er am Alexianer-Krankenhaus in Krefeld im technischen Dienst tätig.

1964 zog die Familie von Süchteln nach St. Hubert-Voesch. 1987 zogen sie wieder zurück in das Elternhaus der Jubilarin, mit Anfang 60 bauten sie dann ein Zweifamilienhaus an der Aldekerker Straße in St. Hubert, in dem sie seither mit ihrem Sohn leben.