Schule und Corona : Darum fordern Eltern in Düsseldorf ein Ende der Maskenpflicht

Mathilda (6, hier vor ihrer Urdenbacher Grundschule) und Mutter Susanne Dohn hoffen, die Maske im Unterricht bald ablegen zu können. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Bei der Maskenpflicht wächst in Düsseldorf die Ungeduld in Schulklassen und Familien. Andere Bundesländer gelten als Vorbild. Doch es gibt auch besorgte Stimmen. Was die Kritiker einer weitreichenden Lockerung einwenden.