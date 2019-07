Sommerleseclub : Lesespaß im Club für die ganze Familie

Kempen Ab sofort können sich Nutzer der Kempener Stadtbibliothek zum Sommerleseclub 2019 anmelden. In der kommenden Woche beginnt die Medienausleihe. Es gibt während der Ferien wieder ein Veranstaltungsprogramm in der Bücherei.

Es ist wieder so weit und manche junge Leser in Kempen warten schon darauf: Am Donnerstag, 11. Juli, startet wieder der Sommerleseclub (SLC) in der Stadtbibliothek im Kempener Kulturforum Frantziskanerkloster an der Burgstraße 19. Auch in diesem Jahr hat der Moses-Verlag aus Kempen eine stattliche Anzahl an Büchern für den Leseclub gestiftet. Insgesamt sind es 162 Exemplare für alle Altersstufen. Diese wurden am Donnerstag von Geschäftsführer Björn Wandtke und Friederike Weise, Leiterin der Presseabteilung des Verlages, sowie Bibliotheksleiterin Karin Steuten vorgestellt. Bürgermeister Volker Rübo schaute sich schon einmal neugierig die Auswahl an.