Kulturforum : Malerarbeiten im Kreuzgang beginnen nächste Woche

Kempen Im Kulturforum Franziskanerkloster in Kempen gehen die Arbeiten endlich weiter. CDU stellt Antrag zum Museum.

Seit Monaten warten Besucher des Kulturforums Franziskanerkloster in Kempen darauf, dass die Restaurierungsarbeiten im Kreuzgang endlich abgeschlossen werden. Aus unterschiedlichen Gründen hat sich die Angelegenheit erheblich in die Länge gezogen. Nun sind an den Wänden schon mal Farbmuster zu erkennen. Und Kempens Hochbauamtsleiter Christian von Oppenkowski berichtete jetzt den Mitgliedern des Bauausschusses, dass am kommenden Montag, 8. Juli, die abschließenden Malerarbeiten im Kreuzgang beginnen.