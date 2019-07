Es sind keine Vorstandsmitglieder zu finden : Turnverband steht vor der Auflösung

Kempen Im Niederrheinischen Turnverband Kempen mangelt es am Interesse, sich ehrenamtlich im Vorstand zu engagieren. Weil auch die Teilnahme bei Verbandsaktionen Rückläufig war, fiel einstimmig die Entscheidung zur Abwicklung.

(bei/hgs/off) Der Niederrheinische Turnverband Kempen (NTVK), Vorgänger des Turngaus Kempen, steht vor der Auflösung. Hauptgrund für das Aus ist, dass sich weder im Vorfeld der Hauptausschussitzung im Februar noch des Verbandstags Ende März Kandidaten für die seit Jahren vakanten Vorstandsposten fanden. Der NTVK blickt auf eine lange Geschichte zurück. Da war einmal die Ära von Agnes und Willi Poeten im Turngau Kempen sowie von Ulla Schori & Co., in deren Amtszeit der NTVK gegründet wurde. Das aktuelle Vorstandsteam um die Waldnielerin Niki Brdar (Vorsitzende) sowie die Kaldenkirchenerinnen Elke Gotzen (Geschäftsführerin) und Pia Gotzen (Oberturnwartin) hatte darauf hingewiesen, dass sie sich ohne Unterstützung nicht in der Lage sähen, den Verband weiterzuführen.

Dabei sieht es so aus, als hätte der Verband mit 22 Vereinen und 8500 Mitgliedern reichlich Potenzial. Doch in den vergangenen Jahren ging die Beteiligung und das Engagement der aus der Tradition heraus auch beim Turnen angesiedelten Unterdisziplinen wie Schwimmen, Trampolin und Leichtathletik kontinuierlich zurück. „In den anderen Bereichen wie Trampolin und Schwimmen läuft immer noch etwas, aber nicht mehr über uns“, sagt Elke Gotzen. Bis vor fünf Jahren hatte der NTVK eine gepachtete Geschäftsstelle beim Kempener TV, die zum Schluss nicht mehr genutzt wurde.

In früheren Jahren gab es das Gauturnfest, wo alle Sportarten, die der Turnverband vertritt, zum Zuge kamen. Drei Lehrgänge wurden bisher durchgeführt und ein weiterer Kurs ist im Herbst geplant. Im Turnsektor gibt es noch bis zu sechs Wettkämpfe im Jahr. „Mit drei Vereinen nehmen wir am Landesturnfest teil, die von uns bezuschusst werden“, sagt Elke Gotzen. Dennoch beschloss der Verbandstag einstimmig die Auflösung des NTVK, der nicht den ganzen Kreis Viersen umfasst. Die Turnvereine der Kreisstadt Viersen wie der Viersener TV oder der TV Helenabrunn gehören zum Turngau Mönchengladbach. Im Herbst soll eine außerordentliche Versammlung zum Thema Auflösung stattfinden. Dort werden die Liquidatoren bestimmt, die die Abwicklung vornehmen. Das Kassenguthaben fließt den Vereinen laut Satzung je nach Mitgliederstärke wieder zu, aber erst ein Jahr nach der Auflösung.

Welchem Verband die Vorster beitreten werden, steht noch nicht fest: „Ich denke, wir werden uns einem kleinen Verband anschließen, um diesen zu stärken“, sagt Susanne Maurer. Die Verbände Krefeld und Mönchengladbach kämen daher nicht in Frage. Insgesamt gehören dem Rheinischen Turnerbund (RTB) 18 Turngaue/-verbände mit rund 280.000 Mitgliedern in 1075 Vereinen an. Damit ist der RTB einer der größten Sportverbände in NRW.