Kulturprogramm für die Saison 2019/2020 : Kempens große und großartige Kulturszene

Der Verkauf an Neuabonnenten beginnt morgen, 6. Juli, um 11 Uhr im Kulturforum Franziskanerkloster an der Burgstraße 19. Außer in den Reihen Musica antica e viva sowie Comedy & Kabarett gibt es in allen Reihen noch freie Abonnements. Einzelkarten für fast alle Veranstaltungen der Saison 2019/2020 gibt es ab Samstag, 31. August, Karten für Frau Kühne am 25. September ab sofort.