Haan : SommerLeseClub startet durch

Haan Hörbücher, Online-Portal, Freundesgruppen – der SLC bietet einige Neuerungen.

Weiterhin können Kinder aber auch alleine ihre Leselogbücher pflegen und sich für ihre Urkunden qualifizieren. Hierfür melden sich Lesefreudige in der Stadtbücherei für den Leseclub an und erhalten mit ihrem Clubausweis das Recht, einen eigens für den SLC erworbenen Bestand an Neuerscheinungen exklusiv zu nutzen. Das Lesen belegen die Teilnehmer in einem kurzen Gespräch bei der Abgabe des Buches, in dem sie Auskunft über Inhalt und Personen der Handlung geben. Können sie am Ende des SLC in ihrem Leselogbuch die Lektüre von mindestens drei Büchern nachweisen, erhalten sie eine Einladung zur großen Abschlussparty am Mittwoch, 11. September, von 16 bis 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums an der Walder Straße, in der sie ihre Teilnahmeurkunden überreicht bekommen. Dem Ausfüllen des Leselogbuchs gesellt sich eine Alternative hinzu. Erstmals können die Clubmitglieder ein eigenes Online-Konto einrichten. Dafür erhalten sie vom Büchereiteam eine Kennung sowie eine PIN, die ihnen den Zugang zum ihrem ganz persönlich gestaltbaren SLC-Konto gewährt. Hier können sie Fragen zu ihren gelesenen Büchern beantworten, im virtuellen Bücherregal nachschauen, welche Bücher sie bereits gelesen haben, Buchbewertungen abgeben und mehr.