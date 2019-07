Stadtbüchereien : Sommerleseclub: Bücher gegen Langeweile

Erkrath Ab heute können sich lesebegeisterte Kinder anmelden. Auch die Stadtbücherei Erkrath nimmt teil.

(RP) Als Ansporn für die Teilnahme gibt es nicht nur spannende Geschichten zu entdecken, sondern auch eine Abschlussparty nach den Sommerferien. Und so funktioniert die Teilnahme: Im Sommerleseclub werden pro gelesenem oder gehörtem Buch Stempel gesammelt, die im analogen oder digitalen Logbuch eingetragen werden. Erstmals können jetzt auch Lese-Teams gebildet werden, egal ob mit Familie oder Freunden. Im Logbuch gibt es zudem verschiedene Themenseiten und kreative Aufgaben, die als Team oder einzeln zu lösen sind. So können sich die Lesegruppen nicht nur in den Stadtbüchereien treffen, sondern auch digital vernetzen. Das Logbuch muss spätestens am 31. August abgegeben werden. Erfolgreiche Teams und Einzelteilnehmer werden zur großen Abschlussparty Anfang September eingeladen. Sie findet diesmal im großen Saal des Bürgerhauses statt. Für den Sommerleseclub können alle Bücher und Hörbücher aus dem Gesamtbestand entliehen werden – natürlich auch die Medien aus der digitalen Onleihe. Heiße Lesetipps gibt es hier viele, wie etwa „Sommerliebe“ von Alexis Snow, ein Roman über Sommer, Sonne, Strand und Meer. Auch Bibi und Tina erleben in dem Kinderbuch „Ein heißer Sommer“ abenteuerliche Ferien auf dem Pferdehof. In der Sparte Hörbücher langweilt sich die elfjährige Bea in Rebecca Promitzers „Chilischarfes Teufelzeug“, bis ihr Freund Sam sie zu einem gruseligen Haus führt. Lizz und Hanna haben sich in „Sommer, Sonne, erste Liebe“ von Sabine Both die knifflige Urlaubsaufgabe gestellt, einen Kuss abzustauben. Einen Sommer der Freundschaft erleben in Volker Weidermanns „Ostende“ all die, die im belgischen Seebad Ostende zusammenkommen, nachdem sie in Deutschland keine Heimat mehr haben.