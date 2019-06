Alt-Erkrath : Unbekannte beschädigen Skulpturenweg an der Düssel

Erkrath (hup) Wir berichteten über wiederholte Zerstörungswut am Hausmannsweg, jetzt meldet Ralf Buchholz von der Neanderart Group, dass auch der Alt-Erkrather Skulpturenweg immer wieder von Vandalismus betroffen ist.

„Im Mai 2018 starteten wir mit dem Spatenstich zum Skulpturenweg an der Düssel, voller Freude, diesen Weg mit viel Eigenleistung der teilnehmenden Künstler und der Neanderart Group einzurichten. Lange wurden wir von Vandalismus und Zerstörung, die in Erkrath mittlerweile an der Tagesordnung zu sein scheinen, verschont. Doch seit sechs bis acht Wochen werden die Skulpturen und deren Beschilderung mutwillig zerstört oder herausgerissen“, berichtet Buchholz. Auch der Rundgang an dem Skulpturenweg an der Düssel habe wieder für großen Ärger gesorgt. „Die beiden Beschilderungen, die ich letzte Woche wieder einbetoniert habe, wurden erneut herausgerissen. Eine Motorhaube wurde noch stärker verbeult und das Hinweisschild zerfleddert“, erzählt Buchholz.