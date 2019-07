Nach Ausschreibung : Awista holt weiterhin den Erkrather Hausmüll ab

Wie hier in Düsseldorf ist der Entsorger Awista auch weiterhin auf Erkraths Straßen unterwegs. Foto: Endermann, Andreas (end)

Erkrath (RP) Die Abfuhr aller Haushaltsabfälle der Stadt Erkrath ist europaweit neu ausgeschrieben worden. Ergebnis: Die Firma Awista-Logistik ist der günstigste Bieter, informiert die Stadt. Wie in den vergangenen Jahren wird Awista auch ab dem 1. Januar 2020 für sieben Jahre Restmüll, Sperrgut, Bioabfälle, Schadstoffe sowie Papier einsammeln und dafür die entsprechenden Behälter und Fahrzeuge zur Verfügung stellen.

Die derzeitigen Behälter müssen demnach nicht ausgetauscht werden und es bleibt bei der gewohnten Nummer für die Sperrgutanmeldung. Zudem wurden in der Ausschreibung darüber hinausgehende Leistungen gefordert: Ab 2020 werden alle Biotonnen und alle Vierrad-Restmüllcontainer einmal jährlich gereinigt. Grundstückseigentümer werden im Herbst per Brief über die zusätzlichen Möglichkeiten und Angebote von der städtischen Abfallberaterin informiert.